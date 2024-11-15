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عقارات

بيع محال تجارية وتخصيص مركزين طبيين بمقابل الانتفاع بمنطقة مطار إمبابة ومدينة العبور

مزاد علني، فيتو
مزاد علني، فيتو

شهد مقر جهاز مدينة الشيخ زايد، عقد جلسة مزاد علني أسفرت عن بيع 14 محلًا تجاريًا بمنطقة مطار إمبابة بمساحات تتراوح بين (١٥ م٢: ٣٨ م٢) وبأنشطة متنوعة.

حضر المزاد أعضاء اللجنة من مسئولي مجلس الدولة وقطاع الشئون العقارية والتجارية، وقطاع الشئون المالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية وقيادات الشرطة من مديرية أمن الجيزة (قطاع أكتوبر وشرطة التعمير وقسم أول الشيخ زايد).

وفي الإطار نفسه، عقد بمقر جهاز تنمية مدينة العبور، جلسة مزاد علني أسفرت عن بيع 6 محال تجارية بأنشطة ومساحات مختلفة بالمركز التجاري 1 بمشروع دار مصر المرحلة الأولى بالحي الترفيهي، بالإضافة إلى تخصيص 2 مركز طبي بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 10 سنوات بالمزاد العلني، وذلك بقاعة اجتماعات جهاز المدينة بحضور اللجنة المشكلة لمباشرة أعمال المزاد العلنى برئاسة المهندس أحمد رشاد، رئيس الجهاز، وعضوية ممثلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وشارك في جلسة المزاد مستشار مفوض بمجلس الدولة، ومسئولو قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة، وقطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة، ونواب ومدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية والقانونية ومديرو الإدارات المعنية.

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