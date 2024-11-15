زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب ولاية ملاطيا التركية

أعلنت وكالة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد”، صباح الجمعة، عن وقوع زلزال في مدينة ملاطيا جنوب شرق تركيا.

وقالت “آفاد” التركية، في بيان، إن زلزال بقوة 4.9 درجات ضرب منطقة دوغان شهير عند الساعة 10:46ص.

وأضافت وكالة الطوارئ والكوارث التركية أنه الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وتابعت وكالة الطوارئ والكوارث التركية أنه لم يسجل خسائر في الأرواح والمباني، فيما شعر المواطنين بقوة الزلزال في ملاطيا والولايات المحيطة بها.