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وزير الإسكان يصدر حزمة تكليفات لدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة

شريف الشربيني
شريف الشربيني

 عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعًا موسعًا، مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومساعديهم، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة.


وخلال الاجتماع، أصدر المهندس شريف الشربيني، حزمة من التكليفات لمسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وضبط وحوكمة الإجراءات ومنظومة العمل داخل القطاعات المختلفة للهيئة لتيسير وتسريع وتيرة العمل، وتسهيل الإجراءات للعملاء، وكذا العمل على تعظيم الإيرادات والموارد المالية للهيئة وأجهزتها، من خلال أفكار غير تقليدية، وحسن استغلال الأصول المتاحة لدى الهيئة.  


وأكد وزير الإسكان أهمية تكاتف وتضافر الجهود، والتكامل والمشاركة فى صنع القرار بين قطاعات الهيئة، والعمل بروح الفريق الواحد، والدقة والفاعلية فى تنظيم وتوجيه الجهود المبذولة لتحقيق الاستفادة القصوى من العناصر البشرية، والمتابعة الدورية والحثيثة لموقف تنفيذ المشروعات ومعدلات الأداء، وسرعة رصد المشاكل والتحديات ووضع المقترحات لحلها والتغلب عليها والتعامل معها.


كما وجه الوزير بضرورة وضع رؤية استراتيجية لكل قطاع من قطاعات الهيئة، وإعداد الصف الثاني والكوادر البديلة، وتصعيد وترقية الكفاءات والاعتماد عليها وصقل مهاراتها وإشراكها فى تحمل المسئولية، وإيجاد إدارات للضبط والرقابة الداخلية والحوكمة بأجهزة المدن، تحت إشراف الإدارة الرئيسية للرقابة والحوكمة برئاسة الهيئة.


وأكد   الشربيني، أهمية الارتقاء بمستوى خدمات التشغيل والصيانة لمختلف المشروعات بأجهزة المدن الجديدة، وإحداث نقلة نوعية وتغيير جذري فى مستوى الخدمات، والحفاظ على الطابع العمراني والمظهر الجمالى للمدن الجديدة.

 

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