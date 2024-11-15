التحقيق مع ربة منزل وشقيقها بتهمة تشويه وجه زوجها بماء النار في مصر القديمة
باشرت نيابة مصر القديمة الجزئية، التحقيق في واقعة تعرض شاب لحروق بالوجه والرقبة نتيجة خلافات عائلية مع أسرة زوجته بمنطقة مصر القديمة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن خلافات أسرية بين شاب وزوجته، تطورت مع أسرتها ونشبت بينهم مشاجرة تركت على إثرها الزوجة منزل الزوجية.
وأضافت التحقيقات أن أفراد من أسرة الزوجة تربصت بالمجني عليه أثناء عودته من عمله وألقوا ماء النار علي وجهه مما أصابه بحروق بالوجه والرقبة، ومازال يتلقى العلاج داخل المستشفي.
بدأت الواقعة بورود بلاغ من الأهالي لرجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بنشوب مشاجرة بين شاب وأسرة زوجته وإصابته، وبالانتقال للفحص تبين صحة الواقعة وتم نقل المجني عليه إلى المستشفي لتلقي العلاج بالقصر العيني، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة وشقيقها في الواقعة، وتحرر محضر رسمي وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
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