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حوادث

النيابة تحقق في اتهام مستشفى بمصر القديمة بالتسبب بوفاة رضيعة

تحقيق، فيتو
تحقيق، فيتو

 تحقق نيابة مصر القديمة الجزئية، مع القائمين على حضانة إحدى المستشفيات الشهيرة، بعد أن لفظت رضيعة تبلغ من العمر أيام، أنفاسها الأخيرة داخل الحضانة أثناء تلقيها العلاج نتيجة الإهمال، بمنطقة مصر القديمة.

كشفت التحريات الأوليه أن الطفلة دخلت الحضانة بعد ولادتها مباشرة نتيجة تعرضها لمشاكل صحية، وأصيبت بغرغرينة في القدم أثناء تركيب كانيولا لإعطائها الأدوية من خلالها، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ووفاتها.


بدأت الواقعة بتلقي نيابة مصر القديمة إخطارا يفيد بتحرير أسرة طفلة محضر إهمال ضد إحدى المستشفيات بتهمة التسبب في وفاة رضيعتهم أثناء تلقيها العلاج داخل الحضانة.

 

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