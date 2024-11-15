الجمعة 15 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

استشهاد 12 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أفادت مصادر طبية باستشهاد 12  فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

يذكر أن حكومة بنيامين نتنياهو، وضعت مخططا كاملا لـ حكم غزة من خلف ستار لسنوات مقبلة عبر السيطرة الأمنية من دون تعيين حاكم عسكري.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، يخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي لإدارة الأمن، في قطاع غزة من دون حكومة عسكرية، وذلك من خلال السيطرة على الممرات والمحاور التي بناها والبقاء في محور فيلادلفيا.

 

 وحسب الصحيفة، فإن هذا الوجود الاستخباراتي العملياتي، من شأنه منح الأمن لسكان إسرائيل في غياب تسوية سياسية أو صفقة رهائن، وينوي جيش الاحتلال تنفيذ مخطط السيطرة على غزة عبر "ممرات آمنة"، تشمل محور فيلادلفيا، بالإضافة إلى منطقة أمنية بعرض حوالي كيلومتر على طول كامل حدود غزة مع الاحتلال من جهة القطاع.

 

وتابعت الصحيفة، أن التحرك الذي يتم الآن في غزة، خاصة بشمال قطاع، يأتي لمنع استعادة قدرات حركتي حماس والجهاد الإسلامي على شن حرب ضد مستوطني الغلاف.

 

نشرت الصحيفة مزاعم، اسمتها الأهداف التي يحاول الجيش الإسرائيلي تحقيقها من خلال الممرات التي يقيمها في غزة:

 

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