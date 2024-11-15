الأهلي يعود للتش اليوم.. كولر يقود تدريبات الأحمر بعد انتهاء رحلة سويسرا.. بدء استعدادات مواجهة الاتحاد السكندري.. وفحوصات طبية جديدة لـ أشرف داري

الأهلي، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الجمعة بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة أسبوع.

ويستعد الأهلي لمواجهته المقبلة فى الدوري أمام الاتحاد السكندري فى ثالث جولات المسابقة المحلية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

فحوصات طبية جديدة لأشرف داري

يخضع المغربي أشرف داري مدافع الأهلي لفحص طبي على هامش مران الفريق اليوم للاطمئنان على إصابته فى الكاحل القدم، حيث يواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة والتى سيستمر غيابه على إثرها لنهاية الشهر الجاري.

عودة كولر الى القاهرة

ويعود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إلى القاهرة اليوم بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها بسبب التوقف الدولي، حيث يقود السويسري مران الأحمر على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم.

ويعقد مارسيل كولر جلسة مع جهازه المعاون اليوم قبل انطلاق مران الفريق من أجل مناقشة تحضيرات المرحلة المقبلة بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة أسبوع.