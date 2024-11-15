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ثقافة وفنون

عرض "الفتوة" بمهرجان القاهرة السينمائي فى هذه المواعيد

الفتوة، فيتو
الفتوة، فيتو

 يعرض الفيلم المصري المرمم "الفتوة"، ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

 

الفتوة

 "الفتوة" فيلم روائي تدور أحداثه عن هريدي الذي يصل إلى سوق الخضار بحثًا عن فرصة عمل، ويعمل لدى المعلم أبو زيد. بعد فترة، يستقل هريدي عن أبو زيد ويتزوج حسنية. مع الوقت، يشكل هريدي تحديًا لأبو زيد، وسرعان ما تزداد قوته وتزداد حالته سوءًا.


ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 120 دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساءً اليوم الجمعة بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج صلاح أبو سيف.

 

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

 

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