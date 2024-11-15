الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تفاصيل العرض العالمي الأول لفيلم "وين صرنا" بمهرجان القاهرة السينمائي

درة.فيتو
درة.فيتو

 يشهد اليوم، العرض العالمي الأول للفيلم الوثائقي "وين صرنا!"، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

 

فيلم وين صرنا

 فيلم "وين صرنا!" أخرجته وأنتجته النجمة درة في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين. 

وينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته ٧٩ دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساءً، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج درة زروق.

 

مهرجان القاهرة السينمائى

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

آفاق السينما العربية الأوبرا المصرية القاهرة السينمائي الدولي القاهرة السينمائي دار الأوبرا المصرية دار الأوبرا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة

الأكثر قراءة

كولر يصدم العين الإماراتي

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي والقنوات الناقلة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 - 11 - 2024

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (1 – 5)

موعد مباراة مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة

البلطي بـ 63 جنيها، أسعار الأسماك اليوم الجمعة في سوق العبور

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كاب فيردي الليلة

أمن المنوفية ينجح في القبض على المتهمين بقتل شخص بغرض السرقة

منوعات

المزيد

قصة أغرب رهاب في العالم، "رهاب الموز"

وفاة الأميرة يوريكو أكبر أعضاء العائلة الإمبراطورية اليابانية سنًّا

الخبير الهولندي الشهير يحذر من زلزال عنيف، هل له علاقة باكتمال القمر اليوم

موقف طريف يتسبب في إيقاف مباراة البرازيل وفنزويلا بتصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

سعر السكر اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 في الأسواق

هتشتري الأرز بكام النهارده اليوم الجمعة في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

8 أطعمة لتحسين المزاج والتخلص من التوتر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العدس في المنام وعلاقته بالخير والبركة والرزق الوفير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (1 – 5)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads