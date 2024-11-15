لأول مرة، افتتاح معرض دولبي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، معرض دولبي لأول مرة، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الجمعة بأحد فنادق العاصمة، ضمن فعاليات الدورة الـ45.

ويتحدث خلال افتتاح معرض دولبي رئيس المهرجان الفنان الكبير حسين فهمي، ومدير المهرجان الناقد الفني عصام زكريا، ومدير أيام القاهرة السينمائي محمد سيد عبد الرحيم.

ويقدم معرض "دولبي إكسبيرينس" تجربة فريدة تتيح لزوارها استكشاف أحدث تقنيات الصوت والصورة في عالم السينما، ويعد هذا المعرض تعاونًا بين المهرجان وشركة دولبي، الرائدة عالميًا في تطوير تكنولوجيا الصوت والمرئيات، ويهدف إلى تعزيز تجربة المشاهد السينمائية ونقلها إلى مستوى جديد.

يتضمن "دولبي إكسبيرينس" مساحات تفاعلية تعرض تقنيات الصوت المحيطي Dolby Atmos، وتقنية الصورة Dolby Vision، مما يسمح للزوار بمعايشة لحظات من الأفلام وكأنهم داخل الحدث.

هذه الخطوة تمثل جزءًا من التزام مهرجان القاهرة بتحديث البنية التحتية للسينما في مصر، ودعم صناع الأفلام بتقديم محتوى عالي الجودة يجذب الجمهور المحلي والدولي.

ويأمل منظمو المهرجان أن يكون هذا المعرض بداية لمرحلة جديدة تعزز فيها تكنولوجيا السينما المصرية، وأن يشجع المخرجين وصناع الأفلام على تبني هذه التقنيات في أعمالهم القادمة لتحقيق تجربة سينمائية أكثر واقعية وتفاعلية.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.