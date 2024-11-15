كولر يجتمع مع جهازه المعاون قبل مران الأهلي اليوم

الأهلي، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع جهازه المعاون اليوم قبل انطلاق مران الفريق من أجل مناقشة تحضيرات المرحلة المقبلة بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة أسبوع.

ويعود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إلى القاهرة اليوم بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها بسبب التوقف الدولي.

ويقود السويسري مران الأحمر على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهته المقبلة فى الدوري امام الاتحاد السكندري فى ثالث جولات المسابقة المحلية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.