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رياضة

كولر يعود للقاهرة اليوم ويقود تدريبات الأهلي

كولر، فيتو
كولر، فيتو

الأهلي، يعود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إلى القاهرة اليوم بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها بسبب التوقف الدولي.

ويقود المدرب السويسري مران الأحمر على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الجمعة بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة اسبوع.

ويستعد الأهلي لمواجهته المقبلة فى الدوري أمام الاتحاد السكندري فى ثالث جولات المسابقة المحلية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

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