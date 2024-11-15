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أخبار مصر

ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم الجمعة لهذا السبب

السكك الحديدية، فيتو
السكك الحديدية، فيتو

 شهدت الهيئة القومية للسكك الحديدية  صباح اليوم الجمعة ارتفاعا طفيفا في تأخيرات القطارات.

وبلغ مستوى تأخيرات القطارات  50 دقيقة مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، نتيجة تخفيض السرعة فى مداخل القرى بسبب الشبورة. 

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 50  دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 65 دقيقة 

أسيوط / أسوان 55 دقيقة

 

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 60 دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة

متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة.


 

 

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