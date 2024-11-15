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أخبار مصر

النقل توجه نداءًا للمواطنين بشأن عبور المزلقانات

مزلقان
مزلقان
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 أطلقت وزارة النقل بالتعاون مع السكك الحديدية حملة للتوعية ضد مخاطر اقتحام المزلقانات وعبورها أثناء قدوم القطارات، وذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقها الوزارة  تحت عنوان “سلامتك تهمنا”، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

 

اقتحام المزلقانات 

 ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

 

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عبور مزلقانات السكة الحديد توعية الركاب والمواطنين سير عكس الاتجاه مزلقانات السكة الحديد

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