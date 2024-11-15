الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا يزور دير مار جرجس ويهنئ الأقباط بمناسبة ميلاد الشهيد

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، فيتو

زار الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، دير الشهيد مار جرجس بحاجر قرية المحروسة التابعة لمركز قنا، وذلك لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا شاروبيم، مطران قنا وتوابعها، بمناسبة عيد الشهيد مارجرجس.

 رافق المحافظ خلال زيارته، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حموده السكرتير العام للمحافظة، والنائب مصطفى محمود مصطفي عضو مجلس النواب، والشيخ تاج الدين أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، والشيخ محمد ذكي وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة سحر رمضان البلبوشي مقرر مناوب ثاني المجلس القومي للمرأة بقنا، وحسن عثمان مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وبحضور القمص دانيال السرياني والقمص أمونيوس فارس وكيلًا المطرانية.

 

روح المحبة والوِد بقنا

وأعرب محافظ قنا عن تهانيه القلبية للأنبا شاروبيم، ورجال الدين المسيحي بهذه المناسبة، مشيرًا إلى روح المحبة والوِد التي تربط أبناء الشعب المصري في كافة المناسبات القومية والوطنية والدينية، مؤكدًا أن جميع الأديان السماوية تدعو إلى نشر المحبة والمودة بين أبناء الوطن الواحد، داعيًا الله عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والاستقرار، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن تستمر مصر في تحقيق المزيد من التنمية.

ومن جانبه قدم نيافة الأنبا شاروبيم شكره وتقديره لمحافظ قنا والقيادات التنفيذية على تقديم التهنئة، مؤكدًا اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والتسامح الديني التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، مؤكدًا أننا نسيج واحد وأمة واحدة نعيش في أمن وسلام، ونعمل جميعًا من أجل رفعة الوطن وعزته.

 

يُذكر أن القديس مار جرجس وُلِد عام 236 ميلادية في بلدة "كبادوكيا" بتركيا، ولُقّب بـ"أمير الشهداء" نظرًا لما عاناه من عذاب حين ارتحل من بلدته، في فترة الاضطهاد المسيحي على يد الرومان، وقد بُنيت عدة كنائس تخليدًا لذكراه في مصر والعالم العربي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الانبا شاروبيم الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا المجلس القومي للمرأه بقنا حازم عمر نائب محافظ قنا قنا محافظ قنا محافظة قنا

مواد متعلقة

محافظ قنا يتفقد أعمال القافلة الطبية للكشف على أمراض العيون

محافظ قنا يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل

لجنة لمراجعة كاميرات المراقبة لكشف ملابسات إصابة مديرة تعليم قنا بحجر داخل مكتبها

مبادرة بيئية لتجميل مدارس قنا خلال نوفمبر وديسبمر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 - 11 - 2024

رجعت إلى معدلها اليومي، اللحوم الضاني تصالح المصريين بانخفاض ملحوظ في الأسعار

راماسوامي يتوعد: سأقوم مع ماسك بعمليات ترحيل جماعي لملايين البيروقراطيين في واشنطن

أحمد بهجت، قصة الصوفي صاحب "صندوق الدنيا" و"كلمتين وبس" ورؤيته لمصر عام 2050

ملخص مباراة الأرجنتين وباراجواي بتصفيات كأس العالم 2026، صدمة التانجو وغضب ميسي (فيديو)

غدا، آخر موعد للتقديم لحج القرعة لعام 2025

التشكيل الرسمي لمباراة الأرجنتين وباراجواي في تصفيات المونديال وموقف ميسي

التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها تحت عجلات قطار بالبدرشين

منوعات

المزيد

قمر القندس يزين السماء اليوم، والبحوث الفلكية تكشف الموعد والتفاصيل

هروب شمبانزي عدوانى من حديقة حيوان يثير الذعر فى الكويت (فيديو)

النصب على شركات تأمين بملابس دب، تفاصيل واقعة احتيال مثيرة

كوريا الجنوبية تعوض المتضررين من بالونات القمامة التي أطلقتها بيونج يانج

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟ تعرف على السعر

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق، وصل لهذا السعر

سعر طن القصدير يسجل 31 دولار اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من البراءة للحبس وصولا للصلح.. 11 محطة في قضية إمام عاشور وفرد أمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads