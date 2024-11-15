الجمعة 15 نوفمبر 2024
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بالأسماء، تقنين دفعة جديدة من أراضي توسعات الشروق

وزارة الإسكان، فيتو
وزارة الإسكان، فيتو

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن أسماء دفعة جديدة من المواطنين أصحاب طلبات تقنين أراضيهم بتوسعات مدينة الشروق، وذلك للحضور لمقر جهاز المدينة لاستكمال إجراءات التقنين بداية من الأحد المقبل لاستكمال إجراءات التقنين.

وأشار جهاز مدينة الشروق إلى أنه في إطار اهتمام الهيئة بآلية وضوابط التعامل مع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدينة يتم استقبال المواطنين أصحاب الطلبات لاستكمال إجراءات التقنين المعتمدة طلباتهم من اللجنة الرئيسية للتقنين.

 

وجاءت قائمة أسماء المواطنين كالتالي:

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