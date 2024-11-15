أحمد بهجت، قصة الصوفي صاحب "صندوق الدنيا" و"كلمتين وبس" ورؤيته لمصر عام 2050

أحمد بهجت كاتب إسلامي وناقد اجتماعي، صوفي النزعة من أسرة مثقفة، فخاله هو الكاتب الدكتور رشاد رشدي ووالده من أسرة مصرية أصيلة تجمع بين الباشا والحكمدار، وزوجته الكاتبة الصحفية الراحلة سناء فتح الله، وابنه محمد بهجت الصحفي حاليًَّا بالأهرام، لقب بالصوفي الساخر والفيلسوف الساخر، وأعجب به محمد حسنين هيكل فضمه إلى الأهرام، ورحل عام 2011.



عن الصوفية ولماذا اتخذها منهجًا يقول الكاتب أحمد بهجت: إذا كان العالم محتاجًا إلى الحب فهو محتاج إلى الصوفية فالتصوف في جوهره حب، ومعظم مشاكل العالم تنبع من الكراهية والاعتقاد الواهم بأن جنسنا أفضل الأجناس وعقيدتنا أفضل العقائد مثل "كريم العنصرين"، والصوفية فكرة يحتاج إليها العالم اليوم أكثر من حاجته اليها في أي وقت مضى.

البداية مع مجلة الجيل

ولد أحمد شفيق بهجت في مثل هذا اليوم 15 نوفمبر عام 1932، بالقاهرة، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، ولمع أديبًا وصحفيًّا وروائيًّا، تدرج في العمل الصحفي فبدأ أولًا في مجلة الجيل، وعندما شعر بالحرج انتقل إلى أخبار اليوم محررًا، انتقل بعدها إلى مجلة صباح الخير ومنها إلى مجلة الاذاعة التي عمل بها حتى ترأس مجلس إدارتها ومجلس تحريرها ثم نائبًا لرئيس تحرير الشؤون الفنية بالأهرام وكاتب متفرغًا بها مع تخبة كتابها ليكتب عموده اليومي "صندوق الدنيا" الذي تناول فيه القضايا الحياتية اليومية في المجتمع، واستمر يكتبه حتى يوم رحيله.

أحمد بهجت وهيكل وزمالة طويلة بالأهرام، فيتو



وصلت مؤلفات الكاتب أحمد رجب إلى 40 كتابًا، تنوعت في مجالات أدبية مختلفة كالقصص القصيرة، وروايات الأطفال، وتعتبر رواية "قصص الحيوان في القرآن" من أهم أعماله في مجال قصص الأطفال والتي تحولت فيما بعد إلى مسلسل رسوم متحركة.



إلى جانب عدد من المؤلفات أثرت المكتبة العربية قدمها أحمد بهجت منها: أنبياء الله، قميص يوسف، أحسن القصص، مذكرات صائم، مذكرات زوج، ثانية واحدة من الحب، الصوفي الساخر، تأملات في عذوبة الكون وغيرها وقصة "تحتمس 400 بشرطة" التي تخيل فيها أن مصر أطلقت أول صاروخ إلى القمر فكتب قصة تجري أحداثها عام 2050 تبدأ من قاعدة زينهم الفضائية فكانت قصة "تحتمس 400 بشرطة".

أحمد بهجت وحب الصوفية

اشتهر بهجت باتجاهه للصوفية، وتأثره بفلسفتها في كتبه وحياته، ويحكي في حوار مع الإعلامية عزة الإتربي أنه اتجه إلى القراءة أثناء الفترة الجامعية بالمكتبة للصوفيين الكبار مثل ابن عربي والغزالي، مضيفًا "الصوفي يسأل نفسه: لماذا أنا موجود؟ الصوفية يعتقدون أن الله خلق الخلق ليحسن إليهم.. الله خلقنا لأنه يحبنا".

ويضيف أنه تعلم من الصوفية فكرة التعاون بدلًا من المنافسة، ما دام الهدف واحدًا، ولم يحب فكرة الصراع أو القتال، وإن الأفضل هو التعاون، وهي فكرة تابعة للصوفية.

كلمتين وبس أشهر كتاباته الإذاعية

كتب أحمد بهجت في الإذاعة برنامجًا من أشهر البرامج وهو "كلمتين وبس" قدمه يوميًّا الفنان فؤاد المهندس، وكتب فيلمًا وحيدًا للسينما هو "أيام السادات"، وحصل على وسام الفنون من الدرجة الأولى عنه وعلق بنفسه على الوسام قائلًا: "هو في تصوري جائزة للفن المصري الجاد.

وعن برنامج “كلمتين وبس” يقول بهجت إن المخرج يوسف حجازي أقنعه الكتابة للإذاعة، وأن يتناول نقد المجتمع، وتنبيه الناس إلى الكثير من العيوب في حياتنا، والتي تجعلنا العادة لا نشعر بها.

خصائص الكتابة الصحفية والسينمائية

عن الكتابة السينمائية يقول أحمد بهجت: ليست الكتابة السينمائية كالكتابة للصحف أو تأليف كتاب، أي أن الكاتب الذي يكتب للصحف لا يستقبل من قرائه رد فعل مباشر على ما يكتبه، وتبقى القراءة عادة مثل جبال الثلج العائمة وخمسها هو الظاهر على السطح وأربع أخماسها غائرة تحت سطح الغموض والصمت، ولهذا يتمتع كاتب الصحف أو مؤلف الكتاب بحرية لا تعطيها السينما التي يكون بها رد الفعل سريعًا، غير أن استمتاعه بالحرية يخسر شيئًا مهمًّا، ومهما قيل عن الحياة والكتب فسوف يظل المعلم النهائي للكاتب هو هذا الجمهور الذي يقرأ له ويشاهد إنتاجه.

الكاتب أحمد بهجت

وعن نهاية عمر الشباب يقول أحمد بهجت: أما وقد بلغت الستين اليوم في عيد ميلادي وبلغت المعاش الأمر الذي حاولتُ تجاهله، لي صديق متشائم يقول لي وأنا في الستين من عمري “لقد اقترب يوم قيامتك استعد لها بتربية ذقنك وارتياد المساجد وقضاء الوقت في الصلاة”، وصديق آخر متفائل يقول لي إن الحياة تبدأ بعد الستين ففي العالم يسمونه سن الرشد".