شريف أشرف: تجربة النصر الليبي مفيدة للزمالك لهذا السبب

أكد شريف أشرف، نجم الزمالك السابق، أن مواجهة النصر الليبي ستفيد الفريق الأبيض من الناحية الفنية قبل استئناف بطولة الدوري.

وقال أشرف في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "تجربة النصر الليبي مفيدة في هذه المرحلة من أجل الوقوف على أخطاء الفريق والسلبيات في مباراتي الدوري أمام البنك الأهلي وسموحة".

وأضاف: "من الممكن أن يمنح جوميز فرص لأكبر عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق خلال الفترة الماضية".

وعن مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي، أوضح: "حسام حسن لن يتنازل عن المكسب حتى لو ضمن التأهل لأمم إفريقيا، واتفق معه في قرار إراحة محمد صلاح وعمر مرموش أمام الرأس الأخضر".

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي

وتقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الودية أمام النصر الليبي في الثامنة والنصف مساء غد الجمعة، بعدما كان مقررًا لها في الثامنة مساءً.

وجاء تأخير موعد انطلاق المباراة لمدة 30 دقيقة بسبب بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

ومنح البرتغالي جوميز تعليمات فنية خاصة للجزيري، قبل أن يؤدي المهاجم التونسي تدريبات خاصة عقب انتهاء المران.

تجهيز لاعبي الزمالك لمباراة النصر الليبي

وأدى الجزيري تدريبًا خاصًّا تحت إشراف أحمد مجدي المدرب المساعد، بالتسديد على مرمى محمود الشناوي سواء باستقبال الكرات العرضية أو الكرات الأرضية وتسديدها مباشرة على مرمى الحارس الشاب.

وبدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب شهداء بنينا بالتدريبات البدنية لتجهيز اللاعبين لمباراة النصر الليبي الودية.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال لتجهيزهم للقاء المرتقب أمام النصر الليبي في اعتزال خالد حسين.

وصول بعثة الزمالك لليبيا

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غد الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.