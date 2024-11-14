الزمالك يجهز مفاجأة لجماهيره بشأن قميص الفريق

قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي الزمالك استقر على لون التيشرت الأساسي والبديل للموسم الجديد.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "التيشرت الأساسي سيتم الكشف عنه عقب عودة الفريق من ليبيا وستكون هناك جلسة تصوير للاعبين للإعلان عنه".

وأضاف: "التيشرت الأساسي سيكون باللون أبيض والبديل سيكون باللون أسود والتيشرت الثالث لم يتم الاستقرار بعد على لونه".

واختتم: "هناك تفكير داخل نادي الزمالك إن يتم إتاحة الفرصة للجماهير للمشاركة في تصميم التيشرت بالإعلان عن مسابقة يشارك بها جمهور النادي لابتكار تصميم تيشرت ويتم اختيار أفضل تصميم".

وتقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الودية أمام النصر الليبي في الثامنة والنصف مساء غد الجمعة، بعدما كان مقررًا لها في الثامنة مساءً.

وجاء تأخير موعد انطلاق المباراة لمدة 30 دقيقة بسبب بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

ومنح البرتغالي جوميز تعليمات فنية خاصة للجزيري، قبل أن يؤدي المهاجم التونسي تدريبات خاصة عقب انتهاء المران.

وأدى الجزيري تدريبًا خاصًّا تحت إشراف أحمد مجدي المدرب المساعد، بالتسديد على مرمى محمود الشناوي سواء باستقبال الكرات العرضية أو الكرات الأرضية وتسديدها مباشرة على مرمى الحارس الشاب.

وبدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب شهداء بنينا بالتدريبات البدنية لتجهيز اللاعبين لمباراة النصر الليبي الودية.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال لتجهيزهم للقاء المرتقب أمام النصر الليبي في اعتزال خالد حسين.

مباراة الزمالك والنصر الليبي

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غد الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.