بطولة روان مهدي، كل ما تريد معرفته عن مسلسل صدف

ينتظر عشاق الدراما الكويتية عملا جديدا يشارك به نخبة من النجوم في مقدمتهم روان مهدي وحسين المهدي.

تفاصيل مسلسل صدف

ومسلسل صدف من أعمال منصة شاهد الأصلية ويصنف كمسلسل جريمة ومن المقرر عرضه يوم ٢٨ نوفمبر الجاري.

وتدور أحداث مسلسل صدف حول امرأة مصابة بالأليكسيثيميا وهي حالة تجعلها عاجزة عن التعبير عن عواطفها، وتجد هذه المرأة صعوبة في قبول فكرة انتحار شقيقتها أسرار لذا فإنها تبدأ تحقيقها الخاص بينما تتابع السلطات تحقيقاتها الرسمية.

أبطال مسلسل صدف

مسلسل صدف يشارك به مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم حسين المهدي، روان مهدي، عبدالله البلوشي، ابرار بوسيف، روان العلي، والمسلسل إخراج مناف عبدال، وتأليف عمار بو شاهين.