محافظ قنا يتفقد أعمال القافلة الطبية للكشف على أمراض العيون

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أعمال القافلة الطبية للكشف على أمراض العيون بمستشفى قنا، والتي تستهدف دعم كافة شرائح المجتمع، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والمقدم المعتصم بالله أحمد، مدير المستشفى، وحسن عثمان، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، وفضيلة الشيخ محمد زكي، وكيل وزارة الأوقاف، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا، رئيس منطقة قنا الأزهرية.

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة تُنظمها أحدى مؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع مستشفى النور للعيون بالقاهرة ومستشفى قنا، وتستمر فعالياتها على مدار يومين، مستهدفة الكشف الطبي على 450 مواطنًا من أهالي محافظة قنا.

مؤسسات المجتمع المدني

وأضاف عبد الحليم، أن المبادرة تتكفل بتغطية جميع التكاليف الخاصة بإجراءات الكشف والعلاج، دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية، مشيدا بتعاون مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تعزيز التنمية في كافة القطاعات الخدمية، لاسيما القطاع الصحي، داعيًا إلى تضافر الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف خالد عمران، أنه تم إجراء 167 عملية مياه بيضاء وظفرة، وتوزيع نظارات طبية للمرضى المحتاجين لتحسين جودة الرؤية، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة الحالات بعد العمليات لضمان تعافيهم.

يذكر أن هذه الجهود بدعم وتمويل من بيت التمويل الكويتي، وتنسيق من مؤسسة مجتمع مدنى، مما يعكس الالتزام العميق بدعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين الصحة العامة وتعزيز جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 للوصول إلى رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع أفراد المجتمع.