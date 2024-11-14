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اقتصاد

كامل الوزير: تفعيل دور الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية لتنفيذ المجمعات الصناعية

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

  اكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على تفعيل دور الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لاستكمال مراحل تنفيذ مشروعات المناطق والمجمعات الصناعية بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه

 وقال إن تلك المجمعات الصناعية تتضمن  تنفيذ مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية على مساحة 30 فدانًا بالإسكندرية، والذي يشمل 144 وحدة إنتاجية، وأيضا تنفيذ التجهيزات الداخلية لمصانع الغراء وعنابر المدابغ بالمرحلة الثانية بمدينة الجلود بالروبيكي

 

 وأشار إلى أنه تم الانتهاء من عدد 10 مصانع للغراء من إجمالي عدد 40 مصنعًا خلال هذه الفترة، وإنشاء المرحلة الأولى من المنطقة الحرفية بمنطقة الترامسة بمحافظة قنا، والإشراف على تنفيذ محطة معالجة الصرف العام بمنطقة الشروق الصناعية بمحافظة القليوبية بتاريخ 22 / 10 / 2024

 

 وأشار إلى توقيع بروتوكول بين الجهاز وهيئة تنمية الصعيد لقيام الجهاز بتقديم كافة الخدمات الهندسية والاستشارية والإشرافية لمشروعات هيئة التنمية الصناعية.

 

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كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الصناعة

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