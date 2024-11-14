نص أمر إحالة المتهمين بخطف 5 أولاد وهتك عرضهم بكرداسة للجنايات

أحال المستشار أحمد شورب، المحامي العام بنيابة شمال الجيزة، المتهمين "ياسر ع" 36 سنة - فران، “محمد.س” 50 سنة - عاطل - "أبو العلا" 43 سنة عاطل، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة خطف أولاد والتعدي عليهم.

جاء في أمر الإحالة، قيام المتهمين بخطف المجني عليهم، “أ. ط”، "ح. أ"، “ع. ح”، “م. إ”، “م. ش”، حال كون المجني عليهم الأول والثاني والثالث لم يبلغوا ثماني عشر سنة، بأن استوقفوهم جميعًا وأشهروا في وجوههم أسلحة نارية (موضوع التهمة السادس) وقام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية لإرهابهم للمضي برفقتهم إلى مكمنهم وتمكنوا بذلك من إقصائهم عن ذويهم لإنقاذ جرمهم محل الأوصاف التالية.

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المخطوفين وهم أنهم في ذات الزمان والمكان هتكوا عرض المجني عليهم سالفي الذكر بأن جردوهم من سراويلهم كاشفين عن عورتهم ثم التقطوا لهم مقطع مصور وهم عرايا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت إليهم تهمة سرقة المنقولات هواتف محمولة ومبالغ مالية المملوكة للمجني عليهم، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم عقب ارتكابهم للجريمة محل الاتهام الأول، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم وبث الرعب في نفوسهم واستولوا على المنقولات على النحو المبين بالتحقيقات.

كما احتجزوا المجني عليهم وعذبوهم تعذيبات بدنية وذلك بدون أمر أحد الحكام النحو المبين بالتحقيقات، كما اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة صوروهم عرايا بغير رضائهم وأذاعوها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازوا أسلحة بنادق آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته.