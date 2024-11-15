إعمارًا لبيوت الرحمن، الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا اليوم الجمعة

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة 15 نوفمبر، 37 مسجدًا، في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 23 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و14 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 396 مسجدًا

ووصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 396 مسجدًا، منها 297 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و99 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12477 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و849 مليون جنيه.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة

وجاءت المساجد التي يتم افتتاحها الجمعة المقبلة، كالآتي:

ففي مديرية أوقاف الجيزة تم إنشاء مسجد التقوى، محور 26 يوليو، اتجاه الشيخ زايد ميدان لبنان، نفق فودافون، ومسجد الوفاء، حدائق أكتوبر، ومسجد العزيز، منشأة دهشور، مركز البدرشين، وإحلال وتجديد مسجد النصر، مركز العياط.



وفي مديرية أوقاف بني سويف تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة، بندر سمسطا، ومسجد الإيمان، عزبة عودة، مناشي أبو صير، مركز الواسطى، وإنشاء مسجد أبو بكر الصديق، قرية صفط العرفا، مركز الفشن.



وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ تم إحلال وتجديد مسجد أحمد دسوقي غانم، قرية الروضة، مركز سيدي سالم، ومسجد 51 وشهرته الرضوان، قرية 51، مركز الرياض.



وفي مديرية أوقاف البحيرة تم إحلال وتجديد مسجد منيسي، بحري الفرنساوية، مركز المحمودية، ومسجد سهام، قرية زهور الأمراء، مركز الدلنجات، ومسجد حبيش القبلية، عزبة فرغلي، قرية حفص، مركز دمنهور، ومسجد فرج العالي، قرية بولين، مركز كفر الدوار، وصيانة وتطوير مسجد محمد الدرة، قرية دقدوقة، مركز إيتاي البارود، ومسجد حسن الحكيم، قرية منية عطية، مركز دمنهور، ومسجد الداكر، قرية الحماد، مركز رشيد، ومسجد التوحيد، قرية خضر، مركز دمنهور.



وفي مديرية أوقاف الفيوم تم إحلال وتجديد مسجد محمود أغا، عزبة محمود أغا، قرية دسيا، مركز الفيوم جنوب، ومسجد الرحمن، عزبة الفقي، مركز سنورس، ومسجد الرحمة، منشأة رحمي، مركز إطسا.



وفي مديرية أوقاف الدقهلية تم إنشاء مسجد المدينة المنورة، عزبة الحاجة سكينة، مركز السنبلاوين.

وفي مديرية أوقاف القليوبية تم إنشاء مسجد الصحابة، قرية القلزم، مركز شبين القناطر، شبين غرب.

وفي مديرية أوقاف المنيا تم إحلال وتجديد مسجد نور الإسلام، قرية منشية الدهب، مركز المنيا، ومسجد السلام، قرية مهدية، مركز المنيا، ومسجد البر الرحيم، قرية صفط الخمار، مركز المنيا، ومسجد الحبيبي، قرية الفقاعي، مركز أبو قرقاص، ومسجد النور، قرية البهنسا، مركز بني مزار.



وفي مديرية أوقاف قنا تم صيانة وتطوير مسجد الشيخ عبد المغيث، نجع غانم، قرية العركي، مركز فرشوط، ومسجد التوبة، نجع غانم، قرية العركي، مركز فرشوط، ومسجد النور، قرية كوم بيجا، مركز فرشوط، ومسجد أبو بكر الصديق، السنابسة، مركز الوقف، ومسجد أبو بكر الصديق، قرية الحاج سلام، مركز فرشوط، ومسجد النصر، قرية العركي، مركز فرشوط.



وفي مديرية أوقاف أسيوط تم صيانة وتطوير مسجد أبو شقة، غرب البلد، مدينة أسيوط.

وفي مديرية أوقاف سوهاج تم صيانة وتطوير مسجد العمري، مدينة سوهاج.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية تم صيانة وتطوير مسجد الملك القدوس، مدخل قرية العزة، عامرية ثان.



وفي مديرية أوقاف أسوان تم صيانة وتطوير مسجد البياض، قرية البياض، البصيلية قبلي، مركز إدفو.