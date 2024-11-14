ضبط 550 عبوة مضاد حيوي بشري داخل صيدلية بيطرية غير مرخصة بالأقصر

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الأقصر، أن إدارة تموين إسنا بالاشتراك مع مباحث التموين شنت حملة مكبرة أسفرت عن ضبط عدد 550 علبة حقن سيفوتاكس مضاد حيوي للبشر، داخل أحد العيادات البيطرية غير المرخصة.

مديرية التموين بالأقصر

وبمتابعة أعمال الحملة، تم ضبط ربع طن أسمنت ونصف طن سماد سوبر فوسفات وحوالي نصف طن نخالة خشنة وجميعها بدون فواتير أو مستندات دالة على مصدرها، كما تم ضبط ربع طن أسمدة مدعومة محظور تداولها بالأسواق وتم ضبط صاحب محل مصوغات ذهبية لإدارة منشأة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

وعلى صعيد متصل، تم تحرير 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار وصاحب مشروع جمعيتى لغلقه في أوقات العمل الرسمية، تم تحرير محاضر للمخالفين والتحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة في شأنها.

جاء ذلك بناءً على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق التجارية ومعرفة مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية، وفي إطار الجهود التى تقوم بها المديرية وإداراتها بالاشتراك مع الجهات الرقابية الأخرى بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.