معامل مياه الشرب والصرف الصحي بقنا يحصلون على شهادة الأيزو الدولية 17025

أعلن المهندس رجب عرفة خليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، حصول خمس معامل مياه الشرب الفرعية والمعمل المركزي للصرف الصحي والصناعي على شهادة الأيزو الدولية”١٧٠٢٥ “.

وذلك بعد مراجعة فريق المجلس الدولي للاعتماد، حيث تم حصول كلا من معملي دشنا ونقادة المدمجة على شهادة الايزو لأول مرة، والتجديد الثالث على التوالي لشهادة الأيزو لمعامل المياه الفرعية بمحطات الصالحية والحميدات ونجع حمادي السطحية والمعمل المركزي للصرف الصحي والصناعي.

شهادة الأيزو للمعامل بقنا

وأوضح المهندس رجب أن الشركة قد اجتازت التفتيش للحصول علي اعتماد شهادة الأيزو للمعامل بعد مراجعة كافة متطلبات الجودة وطرق التحاليل القياسية وفحص دقة النتائج ونظام الإدارة بالمعامل، وأن الحصول على شهادة ISO 17025 من جهة الاعتماد يضمن بأن جميع الاختبارات تمت في ظروف قياسية وباستخدام طرق تقنية معتمدة وتم التحقق منها بالموارد البشرية المؤهلة وبالتالي قبول النتائج في أي مكان على مستوى العالم.

وأشارت الدكتورة حنان عبد الباقي المستشار الفني لقطاع الجودة، إلى أن الشركة تسعى لحصول معامل مياه الشرب والصرف الصحي علي شهادة الايزو, وذلك في إطار تحسين جودة المياه المنتجة ودقة نتائج التحاليل، وأن هناك خطة لحصول جميع المعامل على تلك الشهادة.

وأضافت الدكتورة ناهد مدير عام المعامل ان شهادة الأيزو ١٧٠٢٥ من أهم الشهادات الدولية لأنها تتطلب اشتراك المعمل المعتمد في برامج عينات قياس الكفاءة التي تنظمها هيئات دولية(Fapas) وجاءت نتائج مطابقتها للمواصفات العالمية.