شريف فتحي يناقش خطط الاستدامة من أجل مستقبل قطاع السياحة

شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في الفعالية التي تم تنظيمها على هامش انعقاد الاجتماع الدولي الأول لوزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية السبع (G7 ITALIA2024) والذي يُعقد بمدينة فلورنس بدولة إيطاليا خلال الفترة من 13 وحتى 15 نوفمبر الجاري.

الاجتماع الدولي الأول لوزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية السبع

وعقدت هذه الفعالية تحت عنوان "الابتكار والإلهام ورؤى الاستدامة من أجل مستقبل السياحة، حيث تم مناقشة آليات وسبل تطبيق الاستدامة في العالم، والإشارة إلى أنها يجب ألا تقتصر فقط على التحول الأخضر وتطبيق سياسات ترشيد استهلاك الطاقة، وأنه يجب أن تشمل الاستدامة بمفهومها الأشمل تحقيق الأمن الاقتصادي وأن يشعر المواطنين بالعوائد الإيجابية من تحقيق ذلك.

وتطرقت المناقشات إلى استعراض تجربة دولة إيطاليا في تطوير الصناعات المختلفة بها ولاسيما بعد ما شهدته في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، وقيامها بالدمج بين الإلهام الريادي والابتكار التكنولوجي مما ساهم في تحسين الاقتصاد القومي بها.

كما تم الحديث عن أهمية بحث كيفية الاستفادة من رواد الأعمال من أصحاب الرؤى من القطاعات المختلفة ونقل خبراتهم لقطاع السياحة بما يساهم في تطوير وتعزيز هذا القطاع.

تأثير الذكاء الاصطناعي في الترويج السياحي

وناقش الحضور أيضًا تأثير الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في صناعة السياحة وخاصة في تغير عادات المسافرين.

كما تناول الحديث عن الاستدامة في مجال السياحة، وأهمية البنية التحتية والإمكانات المالية وخلق نماذج جديدة من التعاون المشترك لجعل السياحة أكثر استدامة في المستقبل.



وعقب ذلك، شارك وزير السياحة والآثار في الجولة التي تم تنظيمها في متحف فيراجاموFerragamo.

جدير بالذكر أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، شارك اليوم، كمتحدث رئيسي في الجلسة الرئيسية للاجتماع الدولي الأول لوزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية السبع (G7 ITALIA 2024) بمدينة فلورنس بدولة إيطاليا.