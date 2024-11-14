الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل

محافظ قنا يترأس اجتماع
محافظ قنا يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل

ترأس الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل، وذلك لبحث تنفيذ السياسة العامة لحماية الأطفال بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، هانى عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد عبد الرحيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وحسن عثمان مدير مديرية التضامن الاجتماعي وورؤساء الوحدات المحلية لمجالس المراكز والمدن.

الدعم والرعاية للأطفال المعرضين للخطر

ومن جانبه قال محافظ قنا، أن ملف الطفولة من الملفات ذات الأولوية القصوى التي تعمل عليها المحافظة في ضوء توجيهات الحكومة، نحو تقديم كامل الدعم والرعاية للأطفال المعرضين للخطر، موجها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة التعامل الفوري مع أي بلاغات واردة بمقار ومكاتب حماية الطفل المتواجدة بكل الوحدات المحلية وتيسير العمل لأعضاء اللجنة بالمراكز والمدن للقيام بدورها في ممارسة المهام المنوطة بها، مؤكدًا علي أهمية توفير مناخ آمن للطفل.

ووجه محافظ قنا، بضرورة تنفيذ حملات توعية لطلاب المدارس بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة وحماية الطفل ومنظمات المجتمع المدني لتوعية الأطفال الجوانب الاخلاقية التى يجب ان يتحلي بها الطفل بداية من الحضانة مرورا بالمراحل التعليمية المختلفة، بالإضافة الي نشر رسايل توعوية محددة عن أضرار الزواج المبكر ومخاطر ختان الإناث علي الصفحات الرسمية للمديريات والمحافظة.

حصر شامل للأطفال بالمدارس

كما استعرض حمادة بدوى عضو وحدة حماية الطفل بالمحافظة جهود الوحدة في مجالات حماية الطفل بنطاق المحافظة خلال عام ٢٠٢٤، كما انتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات عمل حصر شامل للأطفال بالمدارس الذين يعانون من امراض مثل ( سكر. قلب. ضغط. الخ ) لوضع آلية التعامل معهم بعمل دليل لكل طفل يتم توزيعه علي الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس لتوعية الطلاب والمدرسين بطريقة التعامل مع الأطفال المصابين بتلك الامراض.

هذا وقد اوصت اللجنة بضرورة الحد من حالات التسول وذلك بعمل محاضر الاتجار بالبشر لمستغلي الأطفال في عملية التسول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن نوالعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم حازم عمر نائب محافظ قنا قنا محافظ قنا

مواد متعلقة

لجنة لمراجعة كاميرات المراقبة لكشف ملابسات إصابة مديرة تعليم قنا بحجر داخل مكتبها

مبادرة بيئية لتجميل مدارس قنا خلال نوفمبر وديسبمر

5 آلاف مستفيد من أنشطة "بداية جديدة" بقرية قصير بخانس في قنا

إيقاف أعمال بناء مخالف فى قنا

الأكثر قراءة

200 جنيه تراجعا في أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع

عيب أوي، كامل الوزير يعلق على استيراد أجبان بـ 1.2 مليار دولار

مدبولي يكشف حقيقة طلب زيادة قرض صندوق النقد الدولي وأزمة العملة

شاي وترابيزة حديد، البساطة والتواضع في عزاء شقيقة شيخ الأزهر بساحة الطيب بالأقصر (صور)

"المشوار لم ينته"، أحمد الكاس يعلق على فوز منتخب الناشئين أمام الجزائر

من البراءة للحبس وصولا للصلح.. 11 محطة في قضية إمام عاشور وفرد أمن (إنفوجراف)

الرئيس السيسي يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته هاتفيًّا ويوفد مندوبًا لتقديم واجب العزاء

بعد واقعة طبيبة كفر الدوار، أحمد كريمة يوضح موقف الشرع من إفشاء أسرار الناس (فيديو)

منوعات

المزيد

النصب على شركات تأمين بملابس دب، تفاصيل واقعة احتيال مثيرة

كوريا الجنوبية تعوض المتضررين من بالونات القمامة التي أطلقتها بيونج يانج

"نمط جديد للعلاقات الدولية"، كتاب جديد عن بيت الحكمة يناقش مجتمع المستقبل المشترك للبشرية

كان مخمورا، الشرطة الأمريكية تحتجز عضوا بالكونجرس في مطار دالاس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟ تعرف على السعر

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق، وصل لهذا السعر

سعر طن القصدير يسجل 31 دولار اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تصريحات أحمد عز في مهرجان القاهرة السينمائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية عصير الليمون في المنام وعلاقته بالتخلص من الطاقة السلبية

ما معنى «والسماء ذات الحبك»؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

أمين الفتوى: سماع الموسيقى والغناء مباح بشرط (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads