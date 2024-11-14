الخميس 14 نوفمبر 2024
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حوادث

حبس متهم بتزوير محررات رسمية في بولاق الدكرور

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس شخص يحمل الجنسية السودانية، بتهمة تزوير المحررات الرسمية والعرفية، في بولاق الدكرور 

 

تفاصيل الواقعة


البداية كانت بتلقي رئيس قطاع الغرب، العميد عمرو حجازي، إخطارا من مفتش مباحث بولاق الدكرور، العقيد محمد الصغير، يفيد فيه بتمكن المقدم أحمد عصام والقوة المرافقة له من القبض على “عبد الله.أ”، عاطل “سوداني الجنسية”.

وعثر بحوزته على وثيقة مفوضية شئون اللاجئين باسمه وصورته “مزورة”، كما تم ضبط 2 شهادة دراسية، بأسماء أشخاص أخرى مزورة ومختومة بخاتم سفارة السودان ومبلغ مالي.


تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وبمواجهته أمام مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، اعترف بارتكابه الواقعة وأن المبلغ المالي حصيلة نشاطه الإجرامي.

 

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نيابة الجيزة بولاق الدكرور الجيزة

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