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رياضة

الملعب الوطني جاهز لاستقبال مباراة مصر وكاب فيردي (صور)

ملعب مباراة مصر وكاب
ملعب مباراة مصر وكاب فيردي، فيتو

منتخب مصر، يستعد الملعب الوطني بمدينة “برايا” عاصمة جمهورية الرأس الأخضر لاستقبال مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره منتخب كاب فيردي غدا الجمعة، ضمن مواجهات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

ورصدت عدسات المصورين المرافقين لبعثة منتخب مصر إلى الرأس الأخضر، جاهزية الملعب الوطني لاستقبال مباراة الغد بين منتخبي مصر وكاب فيردي.

الملعب الوطني بعاصمة الرأس الأخضر

 منتخب مصر بزيه التقليدي أمام كاب فيردي

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وكاب فيردي، والمقرر لها السادسة مساء غد الجمعة، عن ارتداء الفراعنة للقميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب كاب فيردي  الطاقم الأزرق بالكامل.

حضر الاجتماع الفني ممثلًا عن منتخب مصر مينا سامح إداري الفريق وعبد الله سيد مدير المهمات، قبل مواجهة المنتخبين في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وصول منتخب مصر لكاب فيردي بعد 10 ساعات بالطيران

وصلت فجر اليوم الخميس، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن إلى كاب فيردي بعد رحلة طيران استغرقت 10 ساعات، وذلك لمواجهة كاب فيردي  في السادسة مساء غد الجمعة  في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها المغرب.

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