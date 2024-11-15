الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

الضنا مبقاش غالى.. أم تبيع طفلها بـ 30 ألف جنيه.. واعترافات صادمة تكشف تفاصيل الجريمة

أم تبيع طفلها بـ
أم تبيع طفلها بـ 30 ألف جنيه

داخل أروقة المحاكم، وبين سجلات القضايا.. قصص وحكايات تقترب فى غرابتها من حد الخيال.. فهذا قتل أباه أو أمه أو أخاه، لأسباب واهية.. وتلك تخلصت من زوجها أو رضيعها إرضاء لعشيقها.. وهذه واحدة من تلك القضايا.. بطلتها امرأة شابة ارتكبت جريمتين فى آن واحد، الأولى عندما حملت سفاجا من عشيقها، والثانية عندما خططت ودبرت لبيع الرضيع لزوجين عاقرين لا ينجبان بثمن بخس.. الزوجان أيضا ارتكبا عدة جرائم فى سبيل الظفر بالطفل، من بينها تزوير إخطار ولادته، واستخدام هذا المستند المزيف فى محاولة إثبات نسب الصغير إليهما.. تفاصيل الواقعة المثيرة تحملها السطور التالية.

البداية كانت من داخل مكتب صحة المقطم بالقاهرة، عندما تقدم رجل فى العقد الرابع من عمره مع زوجته، بطلب لقيد طفلهما حديث الولادة واستخراج شهادة ميلاد له، وقدما المستندات اللازمة، وهى نموذج 32 والخاص بالتبليغ عن الولادة وإقرار استخراج شهادة ميلاد وإخطار ولادة.. وبعد استخراج شهادة الميلاد، فوجئ موظف الصحة بعودة الأب ليعترف له بأن الرضيع ليس ابنه.. أسقط فى يد الموظف ولم يجد أمامه سوى إبلاغ الجهات والاجهزة الأمنية المختصة بالواقعة، وعلى الفور تم التحفظ على الزوج وزوجته والطفل الرضيع، وتم فتح تحقيق موسع فى الأمر لتتوالى المفاجآت المثيرة.

أولى المفاجآت عندما اعترف الزوجان بأنهما اشتريا الطفل الرضيع من فتاة شابة بمبلغ 30 ألف جنيه لأنهما عاقران لا ينجبان، ثم زورا إخطار الولادة الخاص بالصغير ونسباه إلى أحد المراكز الطبية، كما زورا إقرار استخراج شهادة الميلاد، وقدما هذين المستندين المزورين لموظف الصحة، وتمكنا بذلك من استخراج شهادة الميلاد.. أمام هذه الاعترافات، سارع رجال الأمن بالبحث عن الفتاة الشابة التى باعت الطفل، وتمكنوا من التوصل إليها والقبض عليها.. وعند مواجهتها فجرت المفاجأة الثانية، عندما أكدت أن الطفل الرضيع هو ابنها، وأنها أنجبت سفاجا من عشيقها، وقد اتفقا معا على بيعه لمن يرغب فى شرائه من الأزواج المحرومين من الإنجاب.. وأقرت بأنها تواصلت مع الزوجين المتهمين واتفقت معهما على بيع الطفل مقابل 30 ألف جنيه، وحصلت على المبلغ كاملا وسلمتهما الصغير، وأنفقت 11 ألفا من السعر بالاشتراك مع عشيقها.

واصل رجال المباحث والأجهزة المختصة عملهم فى البحث عن المزيد من تفاصيل الواقعة، وتوصلوا إلى مكان العشيق وألقوا القبض عليه، وفى التحقيقات أقر بوجود علاقة عاطفية بينه وبين الفتاة، وعندما حملت منه سفاحا، اتفقا على الاحتفاظ بالطفل، وبيعه فور ولادته والاستفادة من ثمنه، وهو ما حدث بالفعل.

بعد اكتمال كل الخيوط وظهور كافة الحقائق، بدأت مصلحة الطب الشرعى فى عملها، وأجرت تحليل البصمة الوراثية للطفل، وتبين تطابقها تماما مع البصمة الوراثية للفتاة وعشيقها، ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه ابنهما، كما أثبت أن التوقيعات الموجودة على إخطار الولادة وإقرار استخراج شهادة الميلاد، هى توقيعات الزوجين وأنهما زورا تلك المحررات الرسمية، خصوصا وأن المركز الطبى المنسوب إليه إخطار الولادة أكد عدم صلته بالأمر نهائيا، بل لا يوجد به قسم نساء وتوليد أصلا.

أحيل المتهمون جميعا إلى النيابة العامة، التى وجهت إليهم عدة اتهامات أبرزها الاتجار بالبشر، وتعريض حياة رضيع للخطر، والتزوير فى محررات رسمية، وأحيلوا جميعا إلى محكمة الجنايات التى أصدرت ضدهم احكاما بالسجن المشدد.

المحاكم القضايا المباحث النيابة العامة الاتجار بالبشر

مواد متعلقة

أبرزها سفاح التجمع ودهس 7 لاعبين، 7 قضايا تنظرها المحاكم الأسبوع المقبل

دور الطب الشرعي في كشف القضايا الجنائية.. تحديد سبب الوفاة ووقت حدوثها.. فحص الأدلة المادية.. توثيق مسرح الجريمة.. فحص العينات لتحديد وجود مواد سامة أو مخدرات

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 - 11 - 2024

رجعت إلى معدلها اليومي، اللحوم الضاني تصالح المصريين بانخفاض ملحوظ في الأسعار

راماسوامي يتوعد: سأقوم مع ماسك بعمليات ترحيل جماعي لملايين البيروقراطيين في واشنطن

أحمد بهجت، قصة الصوفي صاحب "صندوق الدنيا" و"كلمتين وبس" ورؤيته لمصر عام 2050

ملخص مباراة الأرجنتين وباراجواي بتصفيات كأس العالم 2026، صدمة التانجو وغضب ميسي (فيديو)

غدا، آخر موعد للتقديم لحج القرعة لعام 2025

التشكيل الرسمي لمباراة الأرجنتين وباراجواي في تصفيات المونديال وموقف ميسي

التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها تحت عجلات قطار بالبدرشين

منوعات

المزيد

قمر القندس يزين السماء اليوم، والبحوث الفلكية تكشف الموعد والتفاصيل

هروب شمبانزي عدوانى من حديقة حيوان يثير الذعر فى الكويت (فيديو)

النصب على شركات تأمين بملابس دب، تفاصيل واقعة احتيال مثيرة

كوريا الجنوبية تعوض المتضررين من بالونات القمامة التي أطلقتها بيونج يانج

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟ تعرف على السعر

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق، وصل لهذا السعر

سعر طن القصدير يسجل 31 دولار اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من البراءة للحبس وصولا للصلح.. 11 محطة في قضية إمام عاشور وفرد أمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads