تعادل بوروندي مع مالاوي سلبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2025

خيم التعادل السلبي على مواجهة منتخبي بوروندي ومالاوي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة 12 في تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 التي ستقام في المغرب.

ولم ينجح الفريقان في ترجمة الفرص السانحة لهما طوال 90 دقيقة إلى أهداف، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ورفع منتخب بوروندي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، فيما حصل منتخب مالاوي على أول نقطة له في مشواره بالتصفيات القارية.

وعلى الجانب الآخر، ضمن منتخبا بوركينا فاسو (المركز الأول بعشر نقاط)، والسنغال (الثاني بنفس الرصيد)، التأهل لنهائيات البطولة التي ستقام أواخر العام المقبل في المغرب، ويلتقيان في وقت لاحق من اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة ذاتها.