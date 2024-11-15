الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

89.9 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع نسبة 89.9 %من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.2 % والعرب على 5.9 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

 وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 97.3 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 9.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 


والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.7 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.8 %و سجل العرب 6.5 %.

بينما سجل الأجانب صافي بيع بنحو 908.6 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 8.622,9 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.281 تريليون جنيه، لتربح نحو 10 مليارات جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% عند مستوى 31462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% عند مستوى 38989 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% عند مستوى 13806 نقاط.

 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% عند مستوى 8407 نقاط، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% عند مستوى 11667 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

30 محدد الأوزان اخبار المحافظات آخر جلسات الأسبوع أسعار الذهب الهام البورصة المصرية البورصة المصرى الدوري المصري الشركات الصغيرة والمتوسطة السياسة الخارجية ايجي اكس 100 متساوي الاوزان إيجي إكس 30 محدد الأوزان ب ايجي اكس 30 محدد الاوزان ايجى اكس 70

مواد متعلقة

البورصة تربح 10 مليارات جنيه في آخر جلسات الأسبوع

عدم المغالاة في أسعار تقنين الأراضي، توصيات برلمانية للحكومة الجديدة

رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي: محاسبة أي مسئول يثبت تقصيره في أولمبياد باريس، نستهدف تصنيع 100 مليون هاتف محمول سنويًا، لدينا استراتيجية كاملة لقطاع الصناعة

الرقابة على تداول المبيدات، توصيات برلمانية للحكومة فى قطاع الزراعة

ما الفرق بين الروح والنفس؟ وما حقيقة موت الروح؟

لتسهيل استنباط أصناف عالية الإنتاجية، توصية برلمانية لصالح مراكز البحوث الزراعية

الدليل الكامل لتنسيق الجامعات 2024، 75 رغبة أمام الطالب.. الحدود الدنيا للشعب.. وقواعد التسجيل على موقع التنسيق

تنسيق الجامعات 2024، التعليم العالي تنشر سؤال وجواب عن كل ما يخص تسجيل الرغبات

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يتقدم ببلاغ ضد إمام عاشور وأحمد شوبير

تغيير موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي

قمر الظلام يزين سماء ليلة الغد

وفاة شقيق حسين الجسمي

التشكيل الرسمي لمباراة الأرجنتين وباراجواي في تصفيات المونديال وموقف ميسي

للمرة الأولى، حزب الله يستهدف قاعدة استخباراتية إسرائيلية في تل أبيب

أثناء الاشتباكات مع الصهاينة، فرنسي يرفع العلم الفلسطيني أمام ماكرون في المدرجات (فيديو)

عمر خيرت يكشف عن لحظة فارقة في حياته بطلتها فاتن حمامة (فيديو)

منوعات

المزيد

هروب شمبانزي عدوانى من حديقة حيوان يثير الذعر فى الكويت (فيديو)

النصب على شركات تأمين بملابس دب، تفاصيل واقعة احتيال مثيرة

كوريا الجنوبية تعوض المتضررين من بالونات القمامة التي أطلقتها بيونج يانج

"نمط جديد للعلاقات الدولية"، كتاب جديد عن بيت الحكمة يناقش مجتمع المستقبل المشترك للبشرية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟ تعرف على السعر

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق، وصل لهذا السعر

سعر طن القصدير يسجل 31 دولار اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من البراءة للحبس وصولا للصلح.. 11 محطة في قضية إمام عاشور وفرد أمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

«خروا سجدا»، الشعراوي يوضح مظاهر الذلة والعبودية لله في السجود (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads