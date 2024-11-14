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شركة الملاحة الجوية تحتفل بيوم المهندسين والفنيين الجويين ATSEP

القابضة للمطارات،
القابضة للمطارات، فيتو

نظمت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمهندسي وفنيي نظم سلامة الحركة الجوية ATSEP Day، والذي يوافق 12 نوفمبر من كل عام. 

شركة الملاحة الجوية تحتفل بيوم المهندسين والفنيين الجويين ATSEP

وذلك تقديرا للدور الذي يلعبه مهندسي وفنيي نظم سلامة الحركة الجوية في تأمين أجهزة ومعدات وشبكات الاتصال التي تقوم عليها أنظمة الملاحة الجوية. حيث تناول الحفل عرضا عن أهم الخدمات الملاحية التي يتم تأمينها من مهندسي وفنيي الملاحة الجوية من خدمات الاتصالات والملاحة والرادارات وأنظمة المراقبة وخدمات البنية التحتية الخاصة بها من أنظمة تغذية مؤمنة ومنظومات دعم الطاقة الطارئة وضبط بيئة التشغيل للأجهزة والإنشاءات الهندسية الخاصة بها.

وبهذه المناسبة، هنأ المهندس أيمن فوزي عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية مهندسي وفنيي نظم سلامة الحركة الجوية ATSEP مشيدا بدورهم في إدارة تلك المنظومات في مختلف الظروف المحيطة والأحداث خلال الفترة الأخيرة، والتي تعد بمثابة قصص نجاح كان لرجال الملاحة الجوية بمختلف تخصصاتهم دورا حيويا في التعامل معها بمرونة وجدارة فنية، انعكست على جاذبية المجال الجوي المصري للحركة الجوية.

حضر الاحتفالية الكابتن أهاب عزمي رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية والمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، وعدد من قيادات وزارة الطيران وسلطة الطيران المدني المصري والشركة القابضة للمطارات وشركة الملاحة الجوية. وشهد الحفل إشادة الحضور  بمدى الكفاءة الفنية والانضباط والمهارة لمسئولي تأمين سلامة المجال الجوي المصري علي وجه العموم ومهندسي وفنيي الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بشكل خاص.

 

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