الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

خيري بشارة: أنا جريء في أفلامي، والسينما التجارية مش أحلامي

خيري بشارة، فيتو
خيري بشارة، فيتو

كشف المخرج خيري بشارة، كواليس مرحلة بدايته المهنية قائلا: "مكنتش عايز أبقى مخرج في البداية.. وكنت عايز أكون ممثل، ولكن للأسف السينما كانت مؤثرة عليا.. وخالي قال لي الممثل لازم يقرر إنه يكون نجم صف أول أو كومبارس". 

 

وأضاف “بشارة” خلال ندوته المقامة حاليا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي: “دخلت الأوضة قعدت أعيط وقولت خالي بيغير مني.. ولكن قررت إني أكون مخرج لأن المخرج هو أهم حاجة في الفيلم”.

 

وتابع: “مكانش أحلامي أعمل سينما تجارية.. كنت عايز أتكلم بإحساسي، ومقدرش أقول أول فيلم كشف إللي جوايا، وأنا جريء في أفلامي ولكن مش جريء بالواقع”.

 

مهرجان القاهرة السينمائي

وافتتح بالأمس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعاليات الدورة 45 بحضور عدد من نجوم ونجمات الفن بدار الأوبرا المصرية، وكان من أبرز الحضور: خالد النبوي ومحمود حميدة، وليلى علوي، والمخرج خالد يوسف ولقاء الخميسي، ورانيا يوسف، والإعلامية هالة سرحان، وعمرو الليثي، ونجلاء بدر، وداليا البحيري، وغيرهم.

فيما غاب عن الافتتاح نجوم آخرون لذهابهم إلى عرض أزياء إيلي صعب في المملكة العربية السعودية، مثل: يسرا، وأحمد حلمي، وعمرو دياب، وغيرهم.

 

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس.

 

و نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 


 

 

مهرجان القاهرة السينمائي افلام مهرجان القاهرة السينمائي المخرج خيري بشارة الفن

مواد متعلقة

ندوة بعنوان "مرآة مصر" للمخرجين خيري بشارة وعمر الزهيري بمهرجان القاهرة السينمائي

الأكثر قراءة

أقل من المطلوب مدنيًا، قيمة التعويض المدفوع في تصالح إمام عاشور مع فرد الأمن

سعر جرام الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

عيب أوي، كامل الوزير يعلق على استيراد أجبان بـ 1.2 مليار دولار

مدبولي يكشف حقيقة طلب زيادة قرض صندوق النقد الدولي وأزمة العملة

شاي وترابيزة حديد، البساطة والتواضع في عزاء شقيقة شيخ الأزهر بساحة الطيب بالأقصر (صور)

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

بعد تحديد جلسة معارضة، هل تعترف المحكمة بتصالح إمام عاشور وفرد الأمن؟

انهيار أسعار سبائك الذهب، الجرام أقل من 4500 جنيه فى الصاغة

منوعات

المزيد

كوريا الجنوبية تعوض المتضررين من بالونات القمامة التي أطلقتها بيونج يانج

"نمط جديد للعلاقات الدولية"، كتاب جديد عن بيت الحكمة يناقش مجتمع المستقبل المشترك للبشرية

كان مخمورا، الشرطة الأمريكية تحتجز عضوا بالكونجرس في مطار دالاس

علماء المناخ يحذرون من بلوغ انبعاثات الوقود الأحفوري مستوى مرتفعا جديدا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» يسجل 140 جنيها

سعر طن القصدير اليوم الخميس في البورصات العالمية

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

شروط الالتحاق بالكورس المؤهل للضيافة الجوية

المزيد

انفوجراف

تصريحات أحمد عز في مهرجان القاهرة السينمائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى «والسماء ذات الحبك»؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

أمين الفتوى: سماع الموسيقى والغناء مباح بشرط (فيديو)

لأول مرة، افتتاح 11 معهدًا أزهريًّا في جامبيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads