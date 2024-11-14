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رياضة

منتخب جنوب السودان يفوز على الكونغو 3-2 في تصفيات أمم أفريقيا 2025

منتخب جنوب السودان،
منتخب جنوب السودان، فيتو

فاز منتخب جنوب السودان على ضيفه منتخب الكونغو برازافيل، بنتيجة 3-2، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم أفريقيا 2025.

ورفع منتخب جنوب السودان رصيده إلى 3 نقاط، لكنه يتذيل ترتيب المجموعة 11، بفارق نقطة واحدة خلف منتخب الكونغو برازفيل صاحب المركز الثالث.

ويتصدر منتخب أوغندا، جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن جنوب أفريقيا في المركز الثاني، ويلتقيان غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة ذاتها.

أهداف مباراة جنوب السودان والكونغو برازافيل وحالة الطرد

تقدم منتخب الكونغو برازافيل عن طريق كريستوفر إيباي في الدقيقة 26، وبعد 5 دقائق سجل منتخب جنوب السودان، هدف التعادل عن طريق إيبون واجو.

وفي الدقيقة 35، عاد إيباي ليسجل الهدف الثاني لمنتخب الكونغو برازافيل، فيما أدرك واجو التعادل للمنتخب المضيف مجددا في الدقيقة (45+2).

وفي الدقيقة 84، سجل إيلي كريستوفر، الهدف الثالث لمنتخب جنوب السودان.

وشهدت المباراة، تعرض بريان باسي لاعب منتخب الكونغو برازافيل للطرد في الدقيقة 78.

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