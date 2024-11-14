لجنة لمراجعة كاميرات المراقبة لكشف ملابسات إصابة مديرة تعليم قنا بحجر داخل مكتبها

زار هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وفاء رشاد مديرة المديرية بديوان عام إدارة قنا التعليمية، للاطمئنان عليها، بعد واقعة إصابتها بحجر ألقي عليها أثناء جلوسها في مكتبها أول أمس.

وكلف لجنة لمراجعة الكاميرات والتحري لكشف ملابسات الواقعة.

انتظام الحصص وإعلان قوائم الفصول

كما تفقد مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بنين، وتأكد من انضباط الطابور والتزام المعلمين بالحضور في المواقيت المحددة وانتظام الحصص وإعلان قوائم الفصول.

ووجه إلى التزام الدقة عند التسجيل اليومي لغياب الطلاب واللجوء إلى الفصل في حال تجاوز الغياب المقرر قانونًا.

وراجع مدير تعليم قنا في حضور الدكتور خالد عبد القادر وكيل إدارة قنا التعليمية والدكتورة ولاء حامد مدير إدارة المدرسة وأحمد كمال وكيل شئون الطلاب كراسات التقييمات للطلاب في عدة فصول.

ولفت إلى تكثيف المتابعة الفنية من قبل التوجيه المختص وتصحيح تلك التقييمات أولا بأول مع تسجيل الدرجة الفعلية من واقع الكراسة وجذب الطلاب إلى الحضور للمدرسة عن طريق توزيع التقييمات للمواد على مدار الأسبوع وعدم تنفيذها في يوم واحد وخصم درجات المتغيبين، بجانب تطبيق نظام المحاضرات لطلاب الصف الثالث وإعلان الجداول بالمدرسة وعبر المنصات الرسمية.