الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هنشيلها فورا، كامل الوزير يحذر من بناء منشآت صناعية على أراضٍ زراعية

كامل الوزير وزير
كامل الوزير وزير الصناعة، فيتو
ads

كشف المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة ونائب رئيس الوزراء، عن تحديد 21 صناعة واعدة للترويج لها على المستثمرين تتضمن صناعات لها علاقة بقطاعي المرافق والإسكان.

ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أنه تم مخاطبة البنك المركزي لدراسة طلبات من 46 مصنعا متعثرا ماليا.

وأكد، أنه سيتم إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ زراعية على غرار ما تم تقنين أوضاع المباني السكنية، معقبا: "إللي هيعمل أو ينشئ منشأة صناعية على أرض زراعية هنشيلها ويتم إزالتها فورا".
 

وأشار إلى أن مصر تعمل على مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة، بالإضافة إلى نظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.

وأضاف، أن الدولة عملت على تحديد آلية واضحة كي يكون هناك جهة واحدة لإتاحة الخدمات الصناعية وتحصيل الرسوم للقطاع الصناعي، كما أطلقت  منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين؛ لإصدار خدمات الأراضي الصناعية مباشرةً من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني وذلك لتسهيل الإجراءات والتسهيل على المستثمرين.

وذكر، أنّ من بين محاور استراتيجية التنمية الصناعية زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، خاصة المجالات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية في السوق المحلية، وبناء على المقومات الطبيعية لمصر، سواء زراعية أو صناعية أو تعدينية.

وشدد، على أنّ الدولة تحرص على وجود صناعات جيدة بسعر جيد وجودة عالية في السوق المحلية، بالإضافة إلى وجود منتجات مصرية للتصدير بجودة عالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كامل الوزير وزير الصناعة مدبولى رئيس الوزراء مجلس الوزراء مصطفي مدبولي السيسي

مواد متعلقة

كامل الوزير يوجه رسالة للمستثمرين بشأن افتتاح مصانع جديدة

هل تضع الدولة يدها على المصانع المتوقفة والمتعثرة؟، رد حاسم لـ كامل الوزير

كامل الوزير: نستهدف زيادة مساهمة الصناعة بالناتج القومي لـ20% سنويا بحلول 2030

الأكثر قراءة

أقل من المطلوب مدنيًا، قيمة التعويض المدفوع في تصالح إمام عاشور مع فرد الأمن

سعر جرام الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

مدبولي يكشف حقيقة طلب زيادة قرض صندوق النقد الدولي وأزمة العملة

شاي وترابيزة حديد، البساطة والتواضع في عزاء شقيقة شيخ الأزهر بساحة الطيب بالأقصر (صور)

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

عيب أوي، كامل الوزير يعلق على استيراد أجبان بـ 1.2 مليار دولار

انهيار أسعار سبائك الذهب، الجرام أقل من 4500 جنيه فى الصاغة

تجديد حبس طبيبة كفر الدوار 15 يوما على ذمة التحقيقات

منوعات

المزيد

"نمط جديد للعلاقات الدولية"، كتاب جديد عن بيت الحكمة يناقش مجتمع المستقبل المشترك للبشرية

كان مخمورا، الشرطة الأمريكية تحتجز عضوا بالكونجرس في مطار دالاس

علماء المناخ يحذرون من بلوغ انبعاثات الوقود الأحفوري مستوى مرتفعا جديدا

تعديل مدار محطة الفضاء الدولية قبل وصول مركبة شحن فضائية روسية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» يسجل 140 جنيها

سعر طن القصدير اليوم الخميس في البورصات العالمية

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

شروط الالتحاق بالكورس المؤهل للضيافة الجوية

المزيد

انفوجراف

مواعيد تشغيل خط بشتيل - السادات - كفر داوود والعكس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لأول مرة، افتتاح 11 معهدًا أزهريًّا في جامبيا

دعاء ليلة الجمعة لـ الأب والأخ المتوفي، ردده

الأحاديث الواردة في فضائل سورة الحجر ومعناه في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads