ضبط عامل وبحوزته 24 قطعة حشيش وسلاحا ناريا في سوهاج

تمكن رجال مباحث مركز شرطة طهطا بقيادة العقيد علي الكتبي مأمور مركز شرطة، من ضبط عامل بقرية شطورة دائرة المركز، وبحوزته عدد من قطع الحشيش وسلاح ناري وسلاح أبيض ومبلغ مالى حيث تحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة

مدير الأمن يتلقى إخطارا بضبط عامل للاتجار في المخدرات بطهطا

تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من العميد رأفت رشوان رئيس فرع بحث الشمال بتمكن الرائد أحمد أبو ستيت رئيس مباحث مركز شرطة طهطا ومعاونيه النقيب محمد دياب والنقيب محمد حريز بضبط إسلام.ح.ا.ب. عمره ٢٣ عامًا دائرة المركز وبحوزته قطعة كبيرة الحجم و٢٣ قطعة مختلفة الأحجام لمخدر الحشيش وفرد خرطوش محلى الصنع وطلقة خرطوش ١٢ مللى ومبلغ مالى ٥٥٠ جنيها.

المتهم خلال التحقيقات يقر بارتكاب الواقعة وحيازته للمضبوطات

وخلال التحقيقات أقر المتهم بحيازته للمضبوطات وأن قطع الحشيش للتجارة والمبلغ المالى حصيلة البيع تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم للنيابة.