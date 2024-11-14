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بتخفيضات تصل لـ20%، وزير التموين يفتتح غدا أسواق اليوم الواحد بمدينة نصر

وزير التموين، فيتو
وزير التموين، فيتو

يفتتح د. شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالنيابة عن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، صباح غدٍ الجمعة، وبحضور د.  إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أول أسواق اليوم الواحد بالقاهرة والتى تتم بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بـ 20%.

 

وزير التموين: إطلاق أسواق «اليوم الواحد» في جميع المحافظات لضبط الأسعار.. توفير فرص عمل لصغار المنتجين والمزارعين.. وتعاون مصري إيطالي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع

وزير التموين: التوسع في أسواق "اليوم الواحد"بجميع المحافظات


وأكد محافظ القاهرة أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم، لافتا إلى أنه تماشيًا مع هذا التوجه ستقوم محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطبيق تجربة مبادرة أسواق اليوم الواحد بمدينة نصر على أن يتم تعميمها فى كافة أحياء القاهرة تباعًا.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أسواق اليوم الواحد ستقدم سلع عالية الجودة بتخفيضات تصل لما يقارب 20% مقارنة بأسعار السوق.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى إلى التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة، لوصول السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين في مختلف المناطق. 

وأضاف محافظ القاهرة أن سوق اليوم الواحد الذي سيتم افتتاحه يوم غدٍ الجمعة أمام مسجد آل رشدان وبوابة 10 و11 بقاعة المؤتمرات سيعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وسيتم الدفع فيه بأكثر من 50 سيارة قابلة للزيادة بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، إلى جانب اللحوم والدواجن والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، إلى جانب توافر البيض بسعر 150 جنيها للطبق.
 

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