كامل الوزير يوجه رسالة للمستثمرين بشأن افتتاح مصانع جديدة

وجه المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، نائب رئيس الوزراء، رسالة لكل المستثمرين الراغبين في زيادة استثماراتهم في مصر أو ضخ استثمارات جديدة.

وقال كامل الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مصطفى مدبولي رئيس الوزراء منذ قليل بالعاصمة الإدارية: "عايز أقول لكل المستثمرين لو عايز تعمل مصنع متقلقش هتروح لهيئة التنمية الصناعية وهي جهة واحدة وهتخلص كل إجراءاتك بسهولة ويسر ودون عناء أو روتين طويل".

ولفت إلى أنه من خلال إطلاق منصة مصر الرقمية تم إتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيا لتبسيط الإجراءات على المستثمرين وإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط.

وأشار إلى أن الاتصال مع الموظف الذي يعطل عمل المستثمرين أصبح معدوما بعد التسهيلات الأخيرة.

