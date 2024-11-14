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ثقافة وفنون

شبكة قنوات النهار تعلن انطلاق "النهار نور" في ديسمبر المقبل

قناة النهار نور،
قناة النهار نور، فيتو

أعلنت شبكة قنوات النهار، انطلاق أحدث إصداراتها وهي قناة النهار نور في الأول من ديسمبر المقبل.

وقالت الشبكة في بيان لها إن النهار نور قناة اجتماعية دينية متخصصة في كل ما يهم الأسرة المصرية والمرأة في الشئون الاجتماعية والدينية، وسيكون الانطلاق وفق خريطة برامجية متكاملة ببرامج متخصصة، سيتم الإعلان عنها قريبًا.

محتوى يليق بالأسرة المصرية 

ويأتي انطلاق النهار نور في إطار الدور الدور الذي تقوم به شبكة قنوات النهار في المجتمع المصري، بتقديم محتوى هادف وجاد ويليق بالأسرة المصرية، وسيتم بث القناة علي تردد ١١٧٤٧ رأسي.

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قناة النهار قناة النهار نور شبكة قنوات النهار خريطة قناة النهار

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