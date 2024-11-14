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حوادث

استعجال التحريات في واقعة العثور على جثة شاب متحللة داخل ترعة بقنا

واقعة العثور على
واقعة العثور على جثة شاب متحللة داخل ترعة

أمرت النيابة العامة باستعجال التحريات في واقعة العثور على جثة شاب متحللة داخل مياه ترعة أمام محطة كهرباء قوص، جنوب قنا.

تفاصيل البلاغ في قنا

 تلقت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا، إخطارًا مفاده العثور على جثة شاب في الثلاثينات من عمره متحللة داخل مياه ترعة أمام محطة كهرباء قوص، وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن، والإسعاف إلى مكان الواقعة.

وبعد الفحص تبين العثور على جثة “ش ع م" 35 عاما، غارقة ومتحللة داخل مياه ترعة أمام محطة كهرباء قوص.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي ووضعت تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة وكلفت وحدة المباحث الجنائية بسرعة التحريات وكشف ملابسات الواقعة.

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