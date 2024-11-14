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أخبار مصر

مدبولي يكشف مخطط الحكومة للطاقة الجديدة بحلول 2030

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تشرف بحضور قمة المناخ COP29 في باكو عاصمة أذربيجان، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن عنوان قمة هذا العام هو التمويل وإتاحة التمويل للدول النامية لتتمكن من تنفيذ التزاماتها التي تعهَّدت بها في هذا المجال أمام العالم كله.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه في ضوء عدم التزام الدول المتقدمة بتمويل الدول الناشئة بدأت المستهدفات بالتأخير، طالبت الدول الناشئة بإتاحة المنح والقروض الميسرة، لأن من الصعب في ظل الأعباء الاقتصادية أن يُطلب من الدول الناشئة تنفيذ مشروعات طاقة جديدة ومتجددة وخفض التلوث.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مصر لها دور كبير في مجال المناخ، من خلال إطلاق الاستراتيجية المناخية واستراتيجية التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وهناك مستهدفات واضحة وهي بحلول 2030 تكون نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة 42%، وكل هذه المستهدفات تعمل الدولة عليها بقوة، وأطلقت الدولة برامج في كل مجالات الطاقة والمياه والغذاء، وهناك تقدير كبير لدور مصر في هذه المجالات.

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