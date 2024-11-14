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حوادث

تجديد حبس ديلر بتهمة الاتجار في الحشيش ببولاق الدكرور

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

جدد قاضي المعارضات الجيزة حبس عاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته 40 طربة لجوهر مخدر الحشيش حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

القبض علي عاطل بالجيزة 

 

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام عاطل بالإتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته "40 طربة لجوهر مخدر الحشيش _ مبلغ مالي _ سلاح أبيض".

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

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