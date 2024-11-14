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أخبار مصر

قرارات مجلس الوزراء اليوم

مصر تستعيد بريقها السياحي، الحكومة تعلن التعاقد مع شركة استشارية لإدارة فندق الشوربجي التاريخي

فندق الشوربجي التاريخي
فندق الشوربجي التاريخي

قرارات مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على الإذن لصندوق التنمية الحضرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بمشروع إدارة وتشغيل فندق الشوربجي بمحافظة القاهرة، وذلك في ضوء خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية؛ لاستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع العمراني لمصر وجعلها منطقة جذب سياحي.
 

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لإحياء التراث العمراني والتاريخي للعاصمة، يُجري حاليًا العمل على إعادة تأهيل فندق الشوربجي التاريخي الواقع في قلب القاهرة.

 

إحياء تاريخ القاهرة: تطوير فندق الشوربجي التاريخي لاستعادة دوره السياحي

ويُعد الفندق واحدًا من أعرق المعالم السياحية في وسط المدينة، حيث يقع في شارع محمد علي الذي يُعد من أبرز شوارع القاهرة التاريخية.

وتم إنشاء فندق الشوربجي في أوائل القرن العشرين، ويتميز بتصميمه المعماري الفريد الذي يمزج بين الطراز الأوروبي الكلاسيكي والطابع الشرقي. 

ومنذ افتتاحه، استقطب الفندق الزوار المحليين والدوليين، ليصبح جزءًا لا يتجزأ من تاريخ السياحة في مصر، وقد شهد الفندق العديد من التحديثات والأنشطة على مر السنين، ليظل واحدًا من رموز التميز في المدينة.

 

الحكومة تتبني خطة لتحويل فندق الشوربجي إلى مرفق سياحي حديث، مع الحفاظ على طابعه المعماري القديم الذي يبرز تاريخ القاهرة 

 

وفي إطار خطة تطوير القاهرة التاريخية، يسعى المشروع الجاري إلى تحويل فندق الشوربجي إلى مرفق سياحي حديث، مع الحفاظ على طابعه المعماري القديم الذي يبرز تاريخ القاهرة، حيث يتم التعاون مع شركات استشارية عالمية لإعادة تشغيله بما يتماشى مع المعايير الحديثة دون المساس بجماله التراثي.

كما يهدف هذا التحديث إلى استعادة دور الفندق كمقصد سياحي متميز، ليس فقط للسياح المحليين والدوليين، بل ليكون أيضًا جزءًا من المنظومة السياحية الحديثة في مصر. 

المشروع جزء من استراتيجية الدولة لتحويل وسط القاهرة إلى وجهة سياحية رئيسية، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويدعم الجهود المبذولة في الحفاظ على التراث الثقافي للمدينة.

ومن المتوقع أن يُسهم تطوير فندق الشوربجي في تعزيز السياحة المصرية، ورفع مكانة القاهرة كعاصمة تاريخية وتجارية تشد الزوار من جميع أنحاء العالم.

 

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