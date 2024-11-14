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أخبار مصر

خطوة نحو تسريع التجارة، قرار بالعمل المستمر طوال الأسبوع للإفراج الجمركي في المواني

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تصوير: سليمان العطيفي
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قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على آلية العمل التي من شأنها أن تضمن قيام كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع كافة البنوك بالمواني بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية.


ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي من شأنها أن تسهم في خفض زمن الافراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الخارجية للدولة، وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة، وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالمواني خلال العطلات الأسبوعية، علمًا بأنه سيتم وضع نظام إثابة لتعويض العاملين بتلك الجهات عن العطلات الأسبوعية بما يراعي دعم كفاءة العمل وسرعة الإفراج الجمركي.
 

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