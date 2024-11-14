مفاجأة، لاعب بايرن ميونخ يؤدي الخدمة العسكرية عبر الإنترنت

كشفت تقرير صحفي، اليوم الخميس، أن مدافع منتخب كوريا الجنوبية، كيم مين جاي، لاعب بايرن ميونخ الألماني، يؤدي الخدمة العسكرية لبلاده عبر شبكة الإنترنت.

مدة الخدمة العسكرية اليومية للاعب بايرن ميونخ

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الخميس، فإن كيم بمقدوره أداء الخدمة العسكرية الإلزامية افتراضيا، بفضل اتفاق خاص، وعليه أن يخدم لمدة تتراوح ما بين ساعة وساعتين أسبوعيا.

ومن الشائع في كوريا الجنوبية، أن يضطر الرياضيون الكبار ونجوم الغناء إلى أداء خدمة عسكرية، لمدة 18 شهرا.

وحصل كيم على تصريح خاص، تقديرًا لنجاحاته الرياضية.. وكان عليه أن يكمل المعسكر التدريبي، الذي استمر عدة أسابيع، والآن يمكنه قضاء ساعات أطول عن بُعد.

ووفقا للتقرير، أكمل كيم بالفعل غالبية خدمته الإلزامية المختصرة، قبل انتقاله من نابولي إلى بايرن ميونخ، في صيف 2023.

الاتحاد الألماني يُعاقب بايرن ميونخ

فرضت المحكمة الرياضية بالاتحاد الألماني لكرة القدم، غرامة مالية قدرها 150 ألف يورو على نادي بايرن ميونخ بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية.

وأشعلت الجماهير 70 لعبة نارية على الأقل خلال المباراة أمام أولم في الدور الأول لكأس ألمانيا في 16 أغسطس الماضي.

وبإمكان بايرن البطل القياسي للدوري والكأس إنفاق ما يصل إلى 50 ألف يورو من هذا المبلغ على معايير الأمان أو مكافحة العنف، مع ضرورة إبلاغ اتحاد الكرة الألماني بذلك قبل 30 سبتمبر 2025، علمًا بأن النادي البافاري تقبل العقوبة.