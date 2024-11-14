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ثقافة وفنون

دعم قوي من النجم الأمريكي إريك روبرتس للقضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة (فيديو وصور)

إريك روبرتس، فيتو
إريك روبرتس، فيتو

كرم مهرجان القاهرة السينمائي النجم الأمريكي الشهير "إريك روبرتس"، المرشح لجائزة الأوسكار عن فيلم Runaway Train، وذلك ضمن فعاليات الدورة 45 من المهرجان.

إريك روبرتس

وأظهر إريك دعمه القوي لضحايا الشعب الفلسطيني جراء ما يعانيه من جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة، وطل بدبوس بشارة فلسطين مؤكدا أن ما يعانيه هذا الشعب الطيب جنوني ولا يمكن أن يتحمله سوى الملائكة والجبال فهو تحمل وصبر خارق للطبيعة.

وقال: يجب على كل فنان أن يكون صادقا ويتبع مشاعره وإيمانه بالقضايا والمبادئ مهما خسر ومهما كلفه صدقه من ثمنا ثمينا.

كما قال إريك: الفن يأتي في المرتبة الأخيرة.. والحروب يجب أن تأتي أولًا.. وأجد أن أقل تقدير أن أضع دبوسا أو شعارا فلسطينيا وأن أعبر عن تضامني مع القضية العظيمة دون الحديث الطويل الذي لا داعي له.

وإريك روبرتس، ممثل أمريكي، بدأ مسيرته في نيويورك وفاز بجائزة المسرح العالمي عام 1989. ترشح لجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم Runaway Train، كما ترشح ثلاث مرات لجائزة الجولدن جلوب عن أدواره في Runaway Train، وStar 80، وKing Of The Gypsies.

 

كذلك، فاز بجائزة ستالايت الذهبية من أكاديمية الصحافة الدولية عن دوره في مسلسل Less Than Perfect عام 2002، وحقق نجاحًا لافتًا في مسلسل Cold Blood. كما فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم الصرصور من مهرجان نيويورك للأفلام المستقلة عام 1998.

مهرجان القاهرة السينمائي

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان خلال حفل الافتتاح أمس ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي منح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

 

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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