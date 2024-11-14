السجن 10 سنوات لعاطل قتل زوجته بمقص أمام أطفاله ببولاق الدكرور

قضت جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة اليوم الخميس، بمعاقبة عاطل قتل زوجته بمقص أمام أطفاله، بالسجن 10 سنوات، إثر خلافات بينهما على مصروف البيت في بولاق الدكرور بالجيزة.

ترأس الجلسة المستشار عادل سيد جبر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين كل من عنتر عبد الوهاب دولاتي وإبراهيم محمد أمين وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم "أيمن.م. ب" في الدعوى رقم 20613 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4473 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، قتل زوجته المجني عليها "فايزة أحمد" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، لخلاف استمر بينهما، بأن عقد العزم المصمم على قتلها، وما أن ظفر بها حتى تعدى عليها ضربا، حيث حاولت الزوجة الدفاع عن نفسها حتى استل "مقص" مستخدما إياه بأن كال لها عدة طعنات قاتلة ناحرة في أنحاء جسدها قاصدا من ذلك قتلها، فأحدث إصابتها الثابتة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.